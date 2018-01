Schneeleopardin zieht nach Schweden

Der erste der drei in Wuppertal geborenen Schneeleoparden hat den Grünen Zoo verlassen.





Am Montag reiste das Weibchen "Bhavani" in seine neue Heimat, den Orsa Ro-vdjurspark in Schweden. "Dort wird sie auf den 7-jährigen Kater "Shaan" treffen, mit dem sie sich hoffentlich gut verstehen wird", schreibt Andreas Haeser-Kalthoff vom Grünen Zoo Wuppertal. Bisher hat das junge Weibchen mit ihren beiden Geschwistern und den Eltern gemeinsam auf der neuen Schneeleopardenanlage im Grünen Zoo Wuppertal gelebt.





Von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern wurde "Bhavani" im Vorfeld auf den Umzug vorbereitet und an die Transportkiste gewöhnt. Nach Auskunft der schwedischen Kollegen hat sie die Reise gut überstanden und ist wohlbehalten im Orsa Rovdjurspark angekommen. Nun muss sie sich dort an ihre neue Umgebung gewöhnen und einleben.





Der Umzug erfolgte im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes für Schneeleoparden, an dem der Grüne Zoo Wuppertal teilnimmt. In diesem Programm arbeiten die Zoologischen Gärten des Europäischen Zooverbandes zusammen und bemühen sich gemeinsam um Zucht und Erhaltung dieser hochbedrohten Raubkatze.





Der Grüne Zoo Wuppertal unterstützt gemeinsam mit dem Zoo-Verein Wuppertal e.V. darüber hinaus auch den Snow Leopard Trust, der sich um die Erforschung und den Schutz der seltenen und bedrohten Schneeleoparden im Freiland einsetzt.