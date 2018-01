... schönster Irrtum im Leben

Als Beziehungsexpertin ist sie gefragt: Der WDR holt Sabine Lahme (58) vor seine Kamera, sie gibt Radio-Interviews im RBB und dem Deutschlandradio, ist Gast beim RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12". In einer originellen Reihe mit kurzen Videos thematisiert sie Probleme von Liebespaaren, und im sozialen Netzwerk Facebook pflegt sie eine Kolumne zu psychologischen "Baustellen". Sie selbst fand über einen lustigen Umweg ihren Mann fürs Leben: "Als ich die größte Krise meines Lebens einigermaßen überwunden hatte und meinen Freundeskreis verändern wollte, da las ich interessiert diverse Zeitungsannoncen", erzählt sie.

"In einer stand: Bilker sucht neue Freunde." Da sie selbst damals Bilkerin war (mittlerweile praktiziert sie in Düsseltal), antwortete sie prompt - doch recht schnell wurde klar, dass der Schreiber kein Bilker, sondern Biker ist und Mitfahrer suchte für seine Touren. "Vollkommen egal, direkt nach dem ersten Telefonat war klar, irgendwas ist da." Längst sind die beiden verheiratet, auch Ehemann Michael berät Menschen psychologisch. Lahme: "Man darf ruhig an Wunder glauben, denn es gibt sie."

(bpa)