Schüler rufen selten beim Zeugnistelefon an

Morgen gibt es Zeugnisse. Für Fragen und Sorgen rund um die Halbjahresnoten bietet der Schulpsychologische Dienst des Rhein-Kreises Neuss am Tag der Zeugnisausgabe - Freitag, 2. Februar - von 8.30 bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer 02131 9284070 wieder sein Zeugnistelefon an. Die Anrufe werden vertraulich behandelt. Mit welchen Anliegen sich vor allem Eltern und Lehrer an das Zeugnistelefon wenden, erklärt Jutta Bellen, Diplom-Psychologin und Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes.