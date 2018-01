später lesen Geldern Schüler werkeln in der Holz-AG Teilen

WACHTENDONK Schon zum zehnten Mal findet in der Michael-Schule in Wachtendonk für die dritten Schuljahre eine Holz-AG statt. Die Kinder planen, zeichnen, sägen, schmirgeln und nageln mit Begeisterung und Ausdauer an ihren selbstgebauten Werkzeugkisten. Dabei werden sie von ihren Lehrer , Ulrich von Dreyse und Ingo Pichler tatkräftig unterstützt. Die beiden Herren haben als Ingenieure vielfältige Erfahrungen gesammelt und geben diese mit viel Freude und Geduld an die Schüler weiter. Wenn die Werkzeugkiste zusammengebaut ist, gestalten die Kinder sie äußerlich noch mit ihren individuellen Mal-Ideen wie ein Fachwerkhaus, Glitzertempel oder Turbo-Auto - der Phantasie sind keine Grenze gesetzt.