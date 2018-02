Schützen wählen Vorstand neu

VINKRATH (rei) Auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 blickte die St.-Laurentius-Schützengesellschaft Vink-rath jetzt bei ihrer Hauptversammlung im Buschbäckerhof zurück. Vorsitzender Christian Anstötz bedankte sich bei König Michael Theis sowie seinen Ministern Andreas Theis und Thomas Heyer für das gelungene Schützenfest. 15 Mitglieder wurden in die Schützengesellschaft neu aufgenommen, so dass sie jetzt 180 Mitglieder hat.

Bei den Vorstandswahlen wurden der erste Vorsitzende Christian Anstötz, der erste Kassierer Bernd Drießen, der erste Schriftführer Robert Hüpen sowie der Zeugwart Friedhelm Wellen in ihrem Ämtern bestätigt. Kim Lilleike wurde zur Jugendwartin gewählt. Auch in diesem Jahr wird die Schützengesellschaft wieder an einigen Veranstaltungen teilnehmen, so beispielsweise am Bezirksvogelschießen in Leuth und am Schützenfest im August in Grefrath.