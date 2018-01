später lesen Düsseldorf Schulz wirbt in Düsseldorf für Groko Teilen

Begleitet von Protesten von Jungsozialisten hat SPD-Chef Martin Schulz am gestern Abend in Düsseldorf vor Delegierten aus dem Rheinland für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. "Die politische Substanz ist da, um Koalitionsverhandlungen zu führen", sagte Schulz. Es sei klar, dass es in der SPD eine lebhafte Debatte über das Für und Wider gebe. Es sei aber in den Sondierungen vieles erreicht worden. "Wir wollen die SPD aus der Regierung heraus in die Lage versetzen, unser Land besser zu machen."