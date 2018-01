SEK nimmt Tatverdächtigen in Köln fest

Nach einem Angriff auf mehrere Männer in Köln-Gremberghoven haben SEK-Kräfte am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Dezember war es nach einer Hochzeitsfeier zum Streit gekommen.





Polizisten durchsuchten sechs Wohnungen in Gremberghoven und Dellbrück und stellten Beweise sicher. Ein Spezialeinsatzkommando nahm einen 34-Jährigen fest. Der Mann ist verdächtig, an dem versuchten Tötungsdelikt in Gremberghoven im Dezember beteiligt gewesen zu sein.





Eine Mordkommission ermittelt insgesamt gegen sieben serbisch-montenegrinische Angehörige einer Großfamilie.





Aus einer Gruppe heraus war in der Nacht zum 13. Dezember mindestens viermal auf den Wagen eines 29-Jährigen und seine drei Mitinsassen geschossen worden. Anschließend hatte einer der Angreifer einen der Flüchtenden (31) mit dem Auto angefahren und verletzt. Grund für den Angriff dürften nach bisherigen Erkenntnissen Streitigkeiten bei einer Hochzeitsfeier der Großfamilie am Vorabend gewesen sein.





Der Festgenommene wird noch am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

(hsr)