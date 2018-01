Sekundarschule in Straelen und Wachtendonk öffnet sich

/ Wachtendonk (RP) Die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk stellt sich vor. "Wir sind eine etablierte, wohnortnahe Schule, die auf alle gängigen Abschlüsse vorbereitet", sagt Schulleiter Michael Schwär. "Das Besondere ist, dass sich bei uns niemand nach der vierten Klasse auf einen bestimmten Abschluss festlegen muss. Wir lernen zunächst gemeinsam in familiärer Atmosphäre, um ab Klasse sieben nach Leistungsniveaus zu differenzieren." Um dieses Konzept des "sanften Übergangs" und andere Besonderheiten vorzustellen, laden Schüler und Lehrer der Sekundarschule zum Tag der offenen Tür ein.

Experimente in den Fachräumen, Schauunterricht mit den vielleicht neuen Mitschülern und Einblicke in die vielen AGs gibt es am Samstag, 20. Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr am Standort Straelen und von 10.30 bis 12.30 Uhr am Standort Wachtendonk. Eine Caféteria ist ebenfalls eingerichtet. "Das ganze Jahr über arbeiten die Kollegen hinter verschlossenen Schultüren", erklärt Katja Pannen, die stellvertretende Schulleiterin. Man wolle an diesem Tag das Ziel der Arbeit zeigen.