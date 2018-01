später lesen Meerbusch Seminar für Existenzgründer über zwei Tage Teilen

Das Institut für Existenzgründung und Unternehmensführung (IEU) bietet in Kooperation mit dem Startercenter des Rhein-Kreises Neuss im Februar wieder ein Existenzgründerseminar an. Es findet von Freitag, 2. Februar, bis Samstag, 3. Februar, statt. Unterrichtet wird am Freitag von 15 bis 21 Uhr und am Samstag von 8 bis 17 Uhr. Dozent des Seminars ist Wilfried Tönnis, Experte für Unternehmensplanung und Neukundengewinnung im Expertenforum des Bundeswirtschaftsministeriums im Internet.