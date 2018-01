später lesen Xanten Sieg für Verdi bei Sonntagsarbeit FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Twittern

Teilen



Rheinberg (kau) Ein wegweisendes Gerichtsurteil ist jetzt in Sachen Sonntagsarbeit bei Amazon beim Verwaltungsgericht Düsseldorf gefällt worden. Es erklärte die Erlaubnis der Bezirksregierung Düsseldorf vom 9. Dezember 2015, dass im Amazon-Logistikzentrum Rheinberg an den beiden folgenden Sonntagen gearbeitet werden darf, für rechtswidrig. Das Gericht wertete damit den Sonntagsschutz schwerer als die Argumente von Amazon. Aufgrund der Vielzahl von Bestellungen in der Vorweih-nachtszeit hatte Amazon die Sonntagsarbeit beantragt. Vor Gericht geklagt hatte die Gewerkschaft Verdi. 2016 und 2017 war Amazon vor Weihnachten ohne Sonntags-arbeit ausgekommen. Gegen das Urteil kann Amazon Berufung beim Oberverwaltungs-gericht einreichen.