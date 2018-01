Snooker-Freunde suchen Mitglieder

Seit knapp einem Jahr laden die "Snooker Freunde Willich" in einem Gewerbekomplex an der Giether Straße dazu ein, mit dem Kö Bälle zu stoßen. Demnächst findet das nächste Turnier statt. Eva-Maria Geef

Bald schon feiern sie ihren ersten Geburtstag: Der Verein "Snooker Freunde Willich" wurde am 5. Februar 2017 gegründet, elf Mitglieder gab es zu Beginn, knapp ein Jahr später sind es bereits 17 aktive Spieler. Dazu kommen rund zehn Tagesmitglieder, die regelmäßig für ein paar Stunden die Tische nutzen. "Wir sind Gleichgesinnte, die hier ihrem Hobby nachgehen möchten", sagt Frank Wilde, Kassierer des Vereins. Der erste Meilenstein wurde bereits im April vergangenen Jahres erreicht: Da mieteten die Mitglieder Räume in einem Gewerbekomplex an der Giether Straße in Willich an - in der dritten Etage. Dort war ausreichend Platz vorhanden und der Boden tragfähig genug. Denn: Alle Snooker-Tische haben das englische Turniermaß von 12 Fuß. Das Spielfeld eines solchen Tisches hat die Ausmaße 3,56 mal 1,78 Meter. Auf dieser Fläche verteilt sich ein großes Gewicht. Jeder Tisch besteht unter anderem aus fünf Schieferplatten, und jede wiegt 180 Kilogramm. "Da braucht man schon vier bis fünf Mann, um sie heben zu können", sagt der zweite Vorsitzende Markus Janoska.

Bei insgesamt fünf Snooker- und zwei Poolbillardtischen, jeweils in der Turnier-Ausführung, beträgt das Gesamtgewicht der Traglast 1,2 Tonnen. "Das hört sich erst einmal viel an, aber verteilt auf die Gesamtfläche ist es nicht soviel", sagt Janoska. Zudem erfüllt das Gebäude die wichtigste Voraussetzung: Es verfügt über den dringend benötigten Aufzug. So konnten die großen Tische nach einigen Umbau- und Renovierungsarbeiten, die alle durch die Mitglieder ausgeführt wurden, relativ problemlos an ihren Platz gebracht werden.

Der Spielbetrieb konnte Anfang Juni aufgenommen werden. Seitdem können Mitglieder hier, ausgestattet mit eigenem Schlüssel, quasi rund um die Uhr ihrem Hobby nachgehen. "Aber wir haben natürlich den größten Zulauf abends, und am meisten am Freitagabend", so Janoska. Aber egal, wer vor Ort ist, wenn Interessenten kommen, gilt: "Da wird das Spiel unterbrochen und wir erklären Neulingen die Regeln und die Technik des Billardspiels."

"Dazu gehört, wie man am Tisch steht und das Queue hält." Dann können Interessenten erst einmal zuschauen oder sich selber ausprobieren. "Für uns ist wichtig, dass jeder ohne Scheu reinkommen kann", so der Vorsitzende der Snooker Freunde Willich, Hans Dyszkant. Und dies ohne Altersgrenzen: "Man kann in jedem Alter starten, für Billard ist man nicht zu alt." Wichtig seien eine gewisse Konzentrationsfähigkeit, ein gutes Auge sowie ein Gefühl für die Kugel. Auch für Kinder sei das Spiel geeignet: Viele Profis hätten bereits im Alter zwischen sechs und neun Jahren begonnen. "Die haben dann auf einer Bierkiste gestanden", sagt Wilde. Bei einer Tischhöhe von 85 Zentimetern sei es ansonsten schwierig, die Übersicht zu behalten.

"Snooker ist organisiert wie Fußball", erläutert Dyszkant. "Es gibt einen Liga-Spielbetrieb mit einer ersten und einer zweiten Bundesliga und so weiter." Der Dachverband der Billardspieler ist die Deutsche Billard-Union, ihr gehören insgesamt 15 Landesverbände an. Über den Stadtsportbund Willich wiederum sind die Snooker Freunde Willich dort angemeldet. Aber das kann nicht jeder: Um sich für die unterste Liga anmelden zu können, müssen mindestens drei Turniertische vorhanden sein.

Kein Problem für den Verein. Somit sind auch bereits Turniere in den neuen Räumen bereits geplant: Am 17. Februar finden "German Snooker Tour"-Turniere statt. In Kürze gibt es zudem einen Tag der offenen Tür, um Interessenten den Verein vorzustellen.