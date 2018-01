So viele Schüler wie nie mit Sportabzeichen

Im Jahr 2017 gab es für Kinder von sieben Schulen 740 Abzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Noch nie haben in Langenfeld so viele Schüler das Deutsche Sportabzeichen erlangt wie im vergangenen Jahr. "Sieben Schulen haben 2017 an diesem Wettbewerb teilgenommen und 740 Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold bekommen", teilt Carsten Lüdorf mit, Leiter des städtischen Schul- und Sportreferats. Seit mehreren Jahren schreibt der Stadtsportverband die Sportabzeichen-Abnahme der Langenfelder Schulen aus. Als kleinen Anreiz stellte er diesmal eine Prämie von zwei Euro je abgelegtem Sportabzeichen in Aussicht.

Lüdorf und der Stadtverbandsvorsitzende Karl-Heinz Bruser ehrten jetzt die Sieger am Rande des traditionellen Fußball-Erdgas-Cups der elf Langenfelder Grundschulen. Mit dem Publikum in der voll besetzten Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums gab es für die Siegerehrung der sportlichen Mädchen und Jungen einen entsprechenden Rahmen. Die Schulen erhielten alle vom Stadtsportverband eine Urkunde und einen Geschenkgutschein zur Anschaffung von Sportgeräten für die Schule. Die Siegerschule erhielt zudem einen Pokal.

"Ausschlaggebend für die Rangfolge ist nicht nur die absolute Zahl der erfolgreichen Sportabzeichenprüfungen", betont Karl-Heinz Bruser. "Diese wird vielmehr, um keine Schule zu benachteiligen, in Relation zur Gesamtzahl der Mädchen und Jungen der jeweiligen Schule gesetzt."

Das Endergebnis sieht nach dieser Berechnung laut Lüdorf wie folgt aus:

Platz 1 belegte die Grundschule Götscher Weg (76 Prozent der Kinder bekamen insgesamt 162 Sportabzeichen).

Auf Platz 2 folgt die Grundschule Wiescheid (68 Prozent/98 Sportabzeichen).

Platz 3 belegte die Grundschule Am Brückentor (66 Prozent/100 Sportabzeichen) vor der Grundschule Gieslenberg (62 Prozent/158 Sportabzeichen), der Christopherus-Schule (59 Prozent / 86 Sportabzeichen), dem Konrad-Adenauer-Gymnasium (13 Prozent / 132 Sportabzeichen) sowie der Käthe-Kollwitz-Hauptschule (8 Prozent / 4 Sportabzeichen).

