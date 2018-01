später lesen Tv-Sitzung So zeigt sich Düsseldorfs Karneval der Fernseh-Republik FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Twittern

Teilen



Eigentlich ist die Fernsehsitzung in der ARD nur eine von Hunderten Karnevalsveranstaltungen in Düsseldorf. Doch es gibt einen Unterschied. Während Prinzenball, Fe-de-Fe oder Böse-Buben-Ball den in ihre Stadt verliebten Düsseldorfer Eingeborenen vorbehalten bleiben, wird diese jecke Veranstaltung einem Millionenpublikum ins Wohnzimmer übertragen. Am Mittwoch, 31. Januar um Viertel nach Acht ist es so weit, im Ersten. 3,8 Millionen Deutsche schalteten beim vorigen Mal ein. Wie sonst nie wird das Image Düsseldorfs für rund zwei Stunden zu den Menschen in der Republik übertragen. Wird die TV-Sitzung dem schicken Selbstbild der Kö-Stadt an der Düssel gerecht?