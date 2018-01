später lesen Alpen SPD-Basis hält Abstand zur Groko Teilen

In Reihen der Sozialdemokraten in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten scheinen die Kritiker einer Großen Koalition in der Mehrheit. Viele Genossen fürchten, in einer CDU-geführten Bundesregierung weiter an Profil zu verlieren. Bernfried Paus, Uwe Plien, Heinz Kühnen und Peter Kummer