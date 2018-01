später lesen Krefeld SPD-Basis tendiert zur Aufnahme von Verhandlungen Teilen

Legt man die SPD-Parteiversammlung gestern Abend zugrunde, so ist eine Mehrheit in der Krefelder Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/ CSU in Berlin. Auch SPD-Parteichef Ralph-Harry Klaer ließ Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen erkennen, legte aber großen Wert auf den Zusatz, dass die Parteimitglieder am Ende über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abstimmen werden. Klaer ist der Delegierte für Krefeld, der beim Bundesparteitag in Bonn am Sonntag mit darüber entscheidet, ob die SPD weiterverhandeln wird oder nicht. Auf der Versammlung, bei der etwa 80 Parteimitglieder erschienen waren, wurde über die Berliner Sondierungsergebnisse debattiert.