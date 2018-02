SPD-Chefin führt jetzt auch die Stadtratsfraktion

Die SPD-Stadtvorsitzende Heike Lützenkirchen führt jetzt auch die SPD-Stadtratsfraktion. Zu ihrem Stellvertreter in der Ratsfraktion wählten die Sozialdemokraten Mark Schimmelpfennig.

Der bisherige Fraktionschef Sascha Steinfels hatte sich aus privaten und beruflichen Gründen aus seinen politischen Funktionen verabschiedet. "Nach meiner schweren Erkrankung, möchte ich mein Leben zukünftig bewusster gestalten", so Steinfels, "sprich mich mit meiner Kraft vollständig auf Familie und Beruf konzentrieren." Zusammen fast zehn Jahre war Steinfels Mitglied im Kreistag und im Stadtrat. Zum heutigen 1. Februar gibt er sein Ratsmandat ab. Nach Lützenkirchens Angaben rückt für ihn Jens Bosbach in die achtköpfige SPD-Stadtratsfraktion nach, der in der Remscheider Stadtverwaltung arbeitet..

Lützenkirchen dankte Steinfels für dessen Engagement und Wirken als Fraktionsvorsitzender in den letzten sieben Jahren.

(mei)