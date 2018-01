SPD: Leerstand, Müll und gefährliche Zäune in Anrath

Die vor Kurzem zur Wahlkreisbetreuerin gewählte Lore Wittkop führte am vergangenen Samstag ihre erste Quartiersbegehung in Anrath durch. Begleitet wurde sie vom stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Lukas Maaßen.

Die vielen leerstehenden Läden sind ein Ärgernis und zunehmendes Problem für Anrath: "Wir brauchen dringend neue Ideen für leerstehende Ladenlokale in Anrath", erklärt Wittkop. Allein in der Fußgängerzone befinden sich zurzeit fünf Leerstände. "Meistens gelingt es nicht mehr, neuen Einzelhandel anzusiedeln. Daher sind hier neue Ausrichtungen gefragt," ergänzt Maaßen. Die SPD kündigt an, hierzu gemeinsam mit den Anrather Bürgern nach zukunftsfähigen Ideen suchen zu wollen.

Ein weiteres Problem ist die Vermüllung der Grünstreifen. Insbesondere Richtung Anrather Bahnhof liegen viele weggeworfene Flaschen, Plastiktüten und -becher an den Straßenrändern. Auch die Beetumfassungen und Baumumrandungen in der Fußgängerzone werden immer wieder als Müllablagen benutzt. "Schwer nachvollziehbar, wenn der Mülleimer zehn Meter daneben steht", so Wittkop. "Wir werden die Gemeinschaftsbetriebe darum bitten, hier noch mal nachzubessern."

Auch ein morscher Zaun an der Haltestelle Post fiel den Sozialdemokraten auf. Dessen Spitzen ragen rund 30 Zentimeter in den Gehweg, hervorstehende, verrostete Nägel stellen ebenfalls eine Gefahr dar. Wittkop hat bereits Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen und um schnelle Reparatur gebeten.

(RP)