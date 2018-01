später lesen Erkrath SPD: Müllproblem in Sandheide ist noch nicht gelöst Teilen

Schon seit Monaten sorgen bergeweise Mülltüten für Ärger, die in einer Wohnanlage in der Sandheide immer wieder neben den dafür vorgesehenen Containern abgestellt werden. Essensreste stehen dann teilweise tagelang offen auf der Straße und ziehen Ratten an. Die SPD, die schon mehrfach auf das Problem hingewiesen und auch mit Anwohnern Kontakt aufgenommen hatte, will das Thema jetzt noch einmal auf die Tagesordnung der Politik setzen lassen. In einem Brief an Bürgermeister Christoph Schultz und die Ratskollegen schreibt SPD-Fraktionschef Detlef Ehlert: "Das Problem des Rattenbefalls in weiten Teilen der Sandheide ist noch immer nicht gelöst, wir halten das für unverantwortlich.