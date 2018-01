später lesen Lionsclub unterstützt bewundernswertes Engagement Spende für den Hospizdienst FOTO: AHA FOTO: AHA Teilen

Twittern

Teilen



Bereits zum fünften Mal in Folge war der Lionsclub Kamp-Lintfort/Rheinberg im letzten Dezember auf dem Nikolausmarkt in Kamp-Lintfort mit einem Stand vertreten. Der Erlös geht nun an den Hospizdienst Ambulante Hospiz Arbeit e.V. Kamp-Lintfort.