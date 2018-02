Sportclub bietet Leichtathletik für Kinder ab fünf

Kinder ab fünf, die es mal mit Leichtathletik versuchen wollen, sind beim Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC) willkommen. Außerdem sucht der BTSC einen Übungsleiter.

Das Leichtathletik-Training für Fünf- bis Neunjährige ist donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Humboldt-Halle - im Sommer geht es auf die Baumberger Bezirkssportanlage. Kinder ab zehn trainieren dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Liselott-Diem-Sporthalle, im Sommer ebenfalls auf der Bezirkssportanlage. Angesprochen sind vor allem Kinder, die Spaß am Laufen, Werfen und Springen haben. Bei Interesse melden sie oder ihre Eltern sich einfach in der BTSC-Geschäftsstelle, Deichstraße 2 b, Telefon 02173 60639, info@btsc1897.de, an. Oder sie kommen zum Training und klären das mit dem Übungsleiter.

Für die Leichtathletik-Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen sucht der BTSC zudem einen Übungsleiter. Gefragt sind laut Verein Personen mit Führungsqualitäten, die Sport in einer Gruppe vermitteln können. Der BTSC versteht sich nach eigenem Bekunden als Breitensportverein. Für sein umfangreiches Angebot in gut 30 Disziplinen - von Badminton bis Wirbelsäulengymnastik - sucht er Trainer, die kurz- oder langfristig bestehende Stunden übernehmen oder eine neuen Kursus anbieten wollen. Interessenten wenden sich an Ulrike Marnette in der Geschäftsstelle, Telefon 02173 60639, info@btsc1897.de.

(gut)