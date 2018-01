Sportkurse für Freigeister in der Arena

Seit mehr als 40 Jahren leitet Helmut Waschler seinen "Sportkurs für Jedermann". Ein Angebot, das Jung wie Alt anlockt und ganz ohne Mitgliedschaft und Verträge auskommt. Robin Hetzel

Runde für Runde laufen sich die Kursteilnehmer auf der Rennbahn in der Leichtathletikhalle Sportpark an diesem dunklen Montagabend warm. Nach etwa 15 Minuten ertönt plötzlich ein grelles Pfeifen und alle der knapp 50 Teilnehmer laufen wie ferngesteuert auf die Mitte der Halle zu. Dort steht ein fitter, Ende 60 Jahre alter Mann. Die Pfeife noch im Anschlag, die Hände in die Hüften gestemmt und ein breites Grinsen im Gesicht.

Seit über vierzig Jahren gibt Diplom-Sportlehrer Helmut Waschler dreimal pro Woche Sportkurse und hat sich mit seinem Konzept mittlerweile zu einer Institution im Düsseldorfer Breitensport entwickelt. Nach seinem Sportstudium und anschließender Karriere im Leistungssport bekam Waschler 1973 von der Stadt den Auftrag, ein Breitensport- Angebot zu entwickeln. Im Jahre 1993 wurden jedoch überraschenderweise die öffentlichen Mittel für das Programm gekürzt. Waschler ließ sich davon nicht unterkriegen: "Ich hatte riesig Spaß an der Sache, und die Kurse platzten aus allen Nähten", sagt er. Seitdem organisiert er den Kurs in Eigenregie.

Auch an diesem Montagabend fällt in der Sporthalle auf, was Waschlers Kurs auszeichnet: Von 15 bis 70 Jahren sind alle Altersgruppen vertreten. "Die Kunst ist es, alle Alters- und Leistungsspektren in Einklang zu bringen", erklärt Waschler. Die Vielfalt sei für einen Trainer sehr anspruchsvoll, ist aber zugleich "auch das Fantastische, das diesen Kurs auszeichnet".

Eine weitere Besonderheit ist, dass für die Teilnahme keine Anmeldungen oder Verträge notwendig sind. "Die Teilnahme ist vollkommen frei und flexibel. Das schätzen die Leute",so Waschler.

Sein Konzept hat sich dabei über Jahre bewährt. "Ich setze gerne saisonale Schwerpunkte. Jetzt im Winter mache ich die Leute für das Skifahren fit", sagt Waschler. Im Sommer findet der Kursus draußen auf den Sportplätzen statt. Auch auf individuelle Trainingswünsche geht er in seinem Kurs ein.

"Es ist wahnsinnig, wie viele Übungen unserer Helmut kennt", sagt Dennis Marschall über Waschler, den alle seine Teilnehmer liebevoll nur "unser Helmut"nennen. Mit 25 Jahren gehört Marschall zu den jüngeren Teilnehmern. "Bei uns achtet Helmut sehr genau darauf, dass wir die Beine höher heben, die Arme weiter strecken und mehr Wiederholungen machen", sagt Marschall, der vor drei Jahren zufällig von dem Kurs hörte und seitdem begeistert dabei ist. "Einfach ein super Ausgleich zum Arbeits- und Unialltag."

So geht es auch Vera Pavlovic. Seit fast vierzig Jahren ist sie dreimal in der Woche bei dem Sportkurs. "Nach meiner Ausbildung habe ich damals einen Sportkurs gesucht", erinnert sie sich. Von Waschler war sie sofort begeistert: "Der Kurs von unserem Helmut ist in Düsseldorf einfach einzigartig." Sie schätzt Waschler als Trainer: "Helmut motiviert unglaublich. Er hat ein Gespür dafür, wo es hakt, ist aber auch konsequent." Diese Mischung führe dazu, dass sie auch nach vierzig Jahren dabeibleibt. "Wir sagen scherzhaft immer: Turne bis zur Urne."

Auch für Waschler ist kein Ende in Sicht: "Wenn man Stress spürt, sollte man aufhören, aber der Sport hält mich jung", sagt er, bevor er wieder das grelle Pfeifen ertönen lässt und 50 erwartungsvollen Turnern die nächste Übung erklärt.