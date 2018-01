Spürbar besser für Patienten

Seit Januar 2017 betreibt die Schön Klinik das ehemalige Dominikus-Krankenhaus Düsseldorf- Heerdt als neuer Träger. Neben der Spezialisierung auf medizinische Schwerpunkte ist uns die wohnortnahe Allgemein- und Notfallversorgung wichtig. Damit stellen wir die erstklassige medizinische Betreuung der Bevölkerung im einzigen linksrheinischen Krankenhaus der Stadt sicher.





Die Schön Klinik Düsseldorf ist auf Erkrankungen des Herzens und der Gefäße, des Bereichs HNO und des gesamten Bewegungsapparats ausgerichtet. Besonders unsere HNO-Medizin und das Gefäßzentrum genießen schon heute deutschlandweit einen sehr guten Ruf. Der neue Schwerpunktbereich der Allgemeinen Chirurgie, das Fachzentrum für Adipositas-Chirurgie, ist als Kompetenzzentrum für Adipositas und Metabolische Chirurgie zertifiziert.

FOTO: Schön Klinik

FOTO: Schön Klinik





Die Schön Klinik Gruppe ist deutschlandweit bekannt für ihre Qualitätsmedizin in der Orthopädie. Mit diesem Know-How haben wir in Düsseldorf das Orthopädie-Zentrum erweitert und aufgebaut. Die Expertise von Gelenks- und Wirbelsäulenbehandlung unter einem Dach ermöglicht uns dabei einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Beschwerden und garantiert Ihnen die bestmögliche Behandlung – von konservativ bis operativ. Unsere Expertise überzeugt auch Spitzensportler! Daher sind wir exklusiver Klinikpartner des Deutschen Skiverbandes.





Wer ist eigentlich die Schön Klinik?





Hinter der Schön Klinik stehen Menschen, kein anonymes Gremium. Im Jahr 1985 hat die Familie Schön unsere Klinikgruppe gegründet und in den Folgejahren erfolgreich weiterentwickelt. Innerhalb eines Vierteljahrhunderts wuchs die Zahl unserer Standorte in Deutschland und Großbritannien auf 23. Damit sind wir die größte familiengeführte Klinikgruppe in Deutschland.











Als Familienunternehmen können wir gezielter wachsen als börsenorientierte Unternehmen. Im Mittelpunkt von Medizin, Pflege und Therapie steht der Wettbewerb um die bestmögliche Qualität. Eine sehr gute Medizin spricht sich herum – und deshalb sind unsere Kliniken sehr gut ausgelastet. Als Klinikgruppe können wir Synergien nutzen und Prozesse immer wieder hinterfragen. All dies trägt zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Häuser bei und ist gleichzeitig die Voraussetzung für Investitionen in Qualität für Patienten und Mitarbeiter.





Unser Qualitätsversprechen





Qualität ist für uns in der Schön Klinik mehr als ein Lippenbekenntnis. Wir sprechen nicht nur darüber, sondern wir weisen Qualität vor allem in harten Zahlen und Fakten nach. Dazu überprüfen wir den Erfolg jedes Behandlungsschritts und fragen unsere über 100.000 Patienten jährlich, was wir noch besser machen können. Unsere Qualitätsmessung basiert auf über einer Million Daten, die wir jedes Jahr sammeln und auswerten. Regelmäßig setzen sich unsere Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten zusammen und vergleichen ihre Ergebnisse mit denen aus anderen Krankenhäusern der Schön Klinik. Welcher Therapieplan ist besonders erfolgreich – und warum? Was können wir verändern, damit Patienten sich während eines Klinikaufenthalts spürbar besser betreut fühlen? Wir glauben an keine "Top Medizin", sondern an eine Medizin, die immer noch besser werden will.





Weitere Informationen finden Sie unter www.schoen-kliniken.de/dus