Squasher aus Brüggen haben Titel vor Augen

Der RS Brüggen hat in Castrop-Rauxel einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Squash-NRW-Liga gemacht. Er gewann gegen den 1. SC Bochum und SC Colonia jeweils mit 3:1. Und das, obwohl die Brüggener nicht einmal in Bestbesetzung antraten. Zwei ihrer Stammspieler fehlten.