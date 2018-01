später lesen Lokalsport St. Töniser Damen feiern in Neuss einen 29:22-Sieg FOTO: TO FOTO: TO Teilen

Statt des obligatorischen Trainings stand für die Damen der Turnerschaft St. Tönis gestern Abend in der Nordrheinliga das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. Zum zweiten Mal in der jüngsten Vergangenheit musste die Turnerschaft eine Partie unter der Woche bestreiten. An sich kein beliebter Termin, aber vielleicht sollten die St. Töniserinnen bei der Ligaleitung weitere solcher Begegnungen beantragen, denn nach dem Sieg gegen Straelen endete auch der Auftritt beim Neusser HV mit einem Erfolgserlebnis.