später lesen Grevenbroich Stadt blitzt verstärkt auf der Rheydter Straße in Elsen Teilen

Twittern

Teilen



Die Stadt startet am Montag, 12. Februar, mit verstärkten Tempo-Kontrollen auf der Rheydter Straße in Elsen. Der Radarwagen wird zwischen den Kreuzungen Jülicher- und Königstraßen postiert und in beiden Richtungen blitzen. In diesem Abschnitt gilt Tempo 30.