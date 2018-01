später lesen Mettmann Stadt Mettmann sucht dringend Schöffen Teilen

Twittern

Teilen



Die Stadt Mettmann sucht für die Amtsperiode vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2023 Damen und Herren, die sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Haupt- und Hilfsschöffen für die Strafkammern des Landgerichts Wuppertal (einschließlich Schwurgericht), die Schöffengerichte des Landgerichtsbezirks Wuppertal, das gemeinsame Schöffengericht bei dem Amtsgericht Velbert. Außerdem Menschen, die sich für die Tätigkeit als Jugendhaupt- und Jugendhilfsschöffen für die Jugendkammern und Jugendschöffengerichte interessieren und in die Vorschlagslisten aufgenommen werden möchten. Gesucht werden Bewerber, die in Mettmann wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, das bedeutet, das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Schöffen in Jugendstrafsachen sollten in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung verfügen.