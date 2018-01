später lesen Schulprojekt Stadtpark-Schüler machen Radio Teilen

UERDINGEN (RP) Der Literaturkurs des Gymnasiums am Stadtpark in Uerdingen mit 28 Schülern hat unter Leitung von Lehrerin Regine Maubach daran gearbeitet, zwei einstündige Radiosendungen zu produzieren. Gesendet wird nun auf dem Lokalsender Welle Niederrhein an den Sonntagen 21. und 28. Januar, jeweils um 19 Uhr. Am 21. Januar geht es um die Themen "Straßenverkehr in Krefeld" und "Lebens- und Arbeitssituation im Altenheim".