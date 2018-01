später lesen Radevormwald Stadtrat tagt am 23. Januar in der Aula hinter THG Teilen

Der Rat der Stadt trifft sich am kommenden Dienstag, 23. Januar, um 16 Uhr in der Aula am Schulzentrum Hermannstraße. Auf der Tagesordnung stehen die Sanierung des Regenrückhaltebeckens Wilhelmstal, der Bau der Bahnstraße, Haushaltsübertragungen von 2017 auf 2018 und ein Rahmenvertrag über Warn- schutzkleidung (lange Warnschutzhose und Warnschutzjacke) für die Mitarbeiter des Technischen Bauamtes, besonders auch des Betriebshofes. Im nichtöffentlichen Teil stehen der Umbau des Untergeschosses der Grundschule Stadt und die brandschutztechnische Sanierung von Teilen der Realschule auf der Tagesordnung.