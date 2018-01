Start des letzten Bauabschnitts an der A61 Nettetal

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein beginnt am Samstag, 20. Januar, mit dem letzten Bauabschnitt auf der B509/L373 zwischen Nettetal und Lobberich. der Redaktion





Zwischen der K24 und der Autobahnanschlussstelle Nettetal wird die B509/L373 von Grund auf saniert. Für die Arbeiten wird die B509/L373 zwischen der L29/Boisheim und der Anschlussstelle Nettetal halbseitig in Richtung Lobberich gesperrt. Autofahrer aus Boisheim nach Lobberich und Grefrath werden über die L29 und K3 in Richtung Leuth und über die B221 und L373 umgeleitet. Die Auffahrt auf die A61 aus Boisheim ist gesperrt. Die Abfahrt von der A61 nach Boisheim und die Auffahrt aus Richtung Lobberich sind geöffnet. Der Verkehr auf der A61 in Richtung Lobberich wird über die Autobahnabfahrt Süchteln auf die L475 und L388 nach Lobberich umgeleitet. Die Arbeiten dauern bis Ende März.