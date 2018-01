später lesen Geldern Straelener Bauunternehmen mit neuem Domizil FOTO: stadt FOTO: stadt Teilen

STRAELEN Ihren neuen Standort an der Hubertusstraße 26 im Gewerbegebiet Straelen-Hetzert hat die Bauunternehmung Hout und Poels bezogen. In der neu errichteten 1200 Quadratmeter großen Gewerbehalle und dem angegliederten gemauerten Bürohaus mit mehr als 250 Quadratmeter Fläche können die Arbeitsabläufe der Straelener Bauunternehmung perfekt aufeinander abgestimmt werden. Johannes Poels, der gemeinsam mit Daniel Hout die Geschäfte des Traditionsunternehmens leitet, sagte: "An unserem Standort an der Zeppelinstraße, den wir 1995 errichtet haben, waren wir eingeengt, durch die Verteilung auf zwei Gebäude litt die Effizienz der Arbeit.