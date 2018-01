Straelener Sozialdemokraten warnen vor weiteren Abholzungen

Die SPD in der Blumenstadt zieht die Bilanz des Jahres 2017. Die Route der Jahresbäume am Reitplatz soll in diesem Sommer eröffnet werden.

Der Vorstand der SPD Straelen hat die Aktivitäten und Initiativen 2017 von Ortsverein und Ratsfraktion bilanziert. Die Sorgen der Menschen wurden beim Besuch im Caritas-Centrum deutlich, als der hohe Bedarf von Hilfen für Menschen im Mittelpunkt der Gespräche stand. Mehr sozialer Wohnungsbau auch in Straelen war dann auch ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion.

Zum Programm gehört der SPD-Baumpflanztag. An der Straße "Am Reitplatz" entsteht eine Route der Jahresbäume, die schon jetzt Vorzeigbares aufweist. Im Sommer 2018 soll diese Route mit Umweltministerin Barbara Hendricks eröffnet und dann auch Bestandteil der Radrouten der Stadt Straelen werden.

Die SPD bedauert, dass der Funke ihrer Aktion "Bäume für Straelen" noch nicht übergesprungen sei. Im Gegenteil setzten sich "Abholzaktionen" fort: Die Aktivitäten der SPD-Fraktion, die Bäume am Ostwall im Zusammenhang mit der Planung eines neuen Einkaufsmarktes zu erhalten, waren nicht von Erfolg gekrönt. In anderen Bereichen der Stadt droht ähnliches, zum Beispiel am Stadtgarten.

Unter der Leitung von Vorstandsmitglied Peter Danzer nahmen die Aktivitäten zur Landtags- und zur Bundestagswahl 2017 breiten Raum ein. Verteilt wurden auch Flyer zu örtlichen Themen wie Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Straelen. Dennoch schlossen sich auch in Straelen die Wahlergebnisse der SPD dem Bundestrend an.

Im Rahmen eines Stadtrundgangs erinnerte die SPD an die Stadtkernsanierung, die vor 25 Jahren abgeschlossen wurde. In Gesprächen mit Bürgern wurde Handlungsbedarf deutlich, um die Attraktivität der Innenstadt für Handel und Besucher zu erhalten.

Die drohende Schließung der Sparkasse in Herongen wird wohl Wirklichkeit. Während der Straelener Bürgermeister noch Unterschriften der Heronger Bürger dem Sparkassenvorstand übergeben will, hatte eine Mehrheit aus CDU, FDP und AfD längst das Aus in Herongen akzeptiert. In nichtöffentlicher Sitzung des Kreistags lehnten sie einen von der SPD Straelen unterstützten Antrag ab, die Vertreter des Kreises Kleve in der Sparkasse mit der Entwicklung von Alternativen zu beauftragen.

Beim festlichen Jahresausklang gab es einen Blick in die jetzt fast 90-jährige Geschichte des Ortsvereins Straelen, diesmal mit dem Schwerpunktthema "Frauen in der SPD". Der Ortsvereinsvorstand dankte den bis heute aktiven Frauen mit einem kleinen Weihnachtspräsent.

(RP)