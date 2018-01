später lesen Geldern Strahlende Gewinner bei der Verlosung in Straelen Teilen

STRAELEN Am vergangenen Samstag wurden im Foyer des Möbelhauses Dahlmann in Straelen die Sonderpreise der Aktion "Straelende Gesichter" des Vereins "Aus Straelen - Unternehmen für Straelen" überreicht. Insgesamt wurden 36 Sonderpreise vergeben, die von 27 Unternehmen zusätzlich zur normalen Weihnachtsverlosung gesponsert wurden. Fast alle Gewinner waren persönlich gekommen, um ihren Preis von dem jeweiligen Sponsor in Empfang zu nehmen.