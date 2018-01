Super Bowl über Mitternacht im Kino

Zum vierten Mal zeigen die Cleve Conquerors die Nacht des Super Bowls in Zusammenarbeit mit dem Tichel-Park-Kino. Der Hype um das Finale der amerikanischen Football-Profiliga ist in Kleve angekommen. Maarten Oversteegen

Die Cleve Conquerors sind seit ihrer Gründung 1988 zu einer festen Größe in der Klever Sportlandschaft geworden. Für die Abteilung des VfL Merkur mit seinen 150 Mitgliedern ist ein Termin zur alljährigen Pflicht geworden: die Nacht des Superbowls. Das Finale der NFL (National Football League) findet traditionell am ersten Sonntag im Februar statt und zieht weltweit Millionen Menschen vor die Bildschirme. Auch in Deutschland wird die Aufmerksamkeit für den Super Bowl Sunday immer größer.

So organisieren die Clever Conqueros gemeinsam mit dem Tichel-Park vom 4. auf den 5. Februar erneut eine Übertragung des Sportgroßereignisses in den Klever Kinosälen. Seit der ersten Auflage der Veranstaltung sind die Besucherzahlen stetig gestiegen; im letzten Jahr folgten mehr als 250 Football-Begeisterte der Übertragung, nicht nur aus Kleve: "Es kamen mitunter Menschen aus dem Ruhrgebiet. Wir hatten schon die echten Fans zu Gast. In den letzten Jahren waren wir immer sehr zufrieden", sagt Kino-Chef Reinhard Berens. Im vergangenen Jahr dauerte die Übertragung bis in die frühen Morgenstunden. In diesem Jahr sind die Zuschauer ab 22 Uhr zum Rahmenprogramm eingeladen. So werden Superbowl-Anfängern die Regeln des Kultsports erklärt, auch die Cleve Cheetahs, die Cheerleader-Abteilung des Vereins, werden im Eingangsbereich vorgestellt.

Die Vorberichterstattung und Übertragung des Spiels ab 23 Uhr findet dann im Kinosaal mit bis zu 400 Plätzen statt. Darüber hinaus bieten die Kino-Betreiber auch ein kulinarisches Angebot aus Amerika: Stilechte Hamburger und Hotdogs sorgen für ein amerikanisches "Flair". "Wir wollen die Veranstaltung auch nutzen, um etwas Werbung für unseren Sport und unseren Verein zu machen", sagt Mike Trilsbeek, Organisator der Superbowl Night. Zwar seien die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren konstant gewachsen, doch American Football bleibe eine Randsportart, dem die Mitgliedergewinnung nicht leichtfalle. "Wir merken, dass uns diese Veranstaltung hilft, dass sich mehr Menschen für unseren Sport interessieren und vielleicht mal hineinschnuppern. Viele Menschen denken, dass American Football ein harter Sport mit vielen Regeln ist. Wir wollen klarmachen, dass es ein schöner Sport ist", sagt Trilsbeek. Doch die Finalnacht soll nicht nur für den Verein, sondern auch aus sozialer Sicht ein Erfolg werden: So spenden die Veranstalter pro Mindestverzehr jedes Besuchers 1€ an die Aktion Lichtblicke. Neben den sportlichen Höchstleistungen ist für alle Superbowl-Fans insbesondere der aufwendig inszenierte Auftritt in der Halbzeitshow wichtig: In diesem Jahr wird Sänger Justin Timberlake für das Begleitprogramm sorgen. Super-Bowl, Cheerleader und Hamburger - in den Tichel-Park zieht für eine Nacht das amerikanische Lebensgefühl.