später lesen Ungewöhnliche Konstellation Supermond, Mondfinsternis und "Blue Moon" in einer Nacht Teilen

Twittern

Teilen



In der Nacht zu Donnerstag kommt es am Himmel zu einem ganz besonderen Ereignis: Gleich drei Himmelsereignisse fallen zusammen. Für Sternengucker in Deutschland gibt es trotzdem schlechte Nachrichten.