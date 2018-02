später lesen Rheinberg SV Millingen lädt Kinder zur Karnevalsfeier ein Teilen

Twittern

Teilen



In Millingen findet eine eigene Karnevalsfeier für Kinder statt - diesmal am Sonntag, 4. Februar, um 14.11 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Bienenhaus (Millinger Straße 53). Da sich die 1. KG Rheinberg-Nord personell nicht mehr dazu in der Lage sieht, übernimmt dieses Jahr der Millinger Sportverein die Organisation der Kindersitzung. Merrit Holzum