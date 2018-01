Tafeln zwischen Oldtimern

Die Classic Remise an der Haffstraße bekommt ein italienisches Restaurant, das "Mezzomar". Es öffnet zwar erst Anfang November, aber schon jetzt kann man auf der "Piazzetta" in der Halle Pizza und Pasta essen. Birgit Wanninger





Es ist noch einiges zu tun bis zur offiziellen Eröffnung. Doch einen Vorgeschmack auf die Küche gibt es schon jetzt, wenn auch vorerst nur mit Pizza und Pasta. Und allein das Essen zwischen Ferrari und Lamborghinis zu genießen, ist schon etwas Besonderes. "Mezzomar" heißt das neue Restaurant in der Classic Remise an der Harffstraße, das dem Innenleben des ehemaligen Ringlokschuppens einen ganz besonderen Chic gibt.





Mit dem Umbau wurde der Architekt Dimitri Koubourlis betraut, der schon mehrere Düsseldorfer Edelrestaurants gestaltet hat. Er hat warme Töne ausgewählt, viel Holz und sich für eine warme Beleuchtung entschieden. Außerdem spielt er mit den Höhen in dem künftigen Restaurant. So hat er den Boden um 30 Zentimeter höher gelegt, damit der Gast einen besseren Blick auf die Autos in der Classic Remise hat. Rustikale Taue und Lampen sind es auch, die die Decken niedriger erscheinen lassen sollen, damit man sich nicht wie in einer Halle vorkommt, meint der Architekt.





Und noch etwas Besonderes soll es im neuen Restaurant geben: die Polsterung der Stühle, die aus dem gleichen Leder "Wild Buffolo" bestehen, wie die meisten Autositze, wie Koubourlis verschmitzt erklärt.





Noch werkeln die Handwerker, aber Anfang November soll das Restaurant eröffnet werden. Eine kleine Kostprobe dessen, was es demnächst zu essen gibt, können die Besucher der Classic Remis schon heute probieren. Vor dem künftigen Restaurant besteht zurzeit die Möglichkeit, direkt in der Halle zu essen. Dort sind einige Tische und Stühle aufgebaut. "Piazzetta Piccola" (italienisch für "kleiner Platz") nennt sich das Kleinod zwischen den traumhaften Autos. Seit September gibt es das kleine Programm. Auf der Piazzetta ist es zwar nicht so gemütlich wie demnächst; es gibt aber einen kleinen Vorgeschmack auf das, was den Feinschmecker und Autoliebhaber demnächst erwartet. Chef des künftig 150 Plätze bietenden Restaurants ist Valerio Caniglia, der so ganz nebenbei auch Weinhändler und Winzer ist.





Er betont, dass das Konzept von "Mezzomar" in Düsseldorf sich von existierenden Dependancen unter anderem in Mühlheim und Essen unterscheidet. "Wir wollen eine mediterrane Küche mit Schwerpunkt Italien bieten", sagt er. Dafür wurde bereits die Küche umfangreich umgebaut. Das Restaurant besteht aus zwei Etagen. Während unten nur Snacks eingenommen werden können, ist der obere, hochwertige Bereich für ausgiebige Zusammenkünfte vorgesehen und eignet sich für edle Abende. "Wir wollen saisonale Küche anbieten, ob jetzt Muscheln oder im Frühjahr Spargel", sagt Caniglia. Aktionen, wie beispielsweise am Valentinstag seien ebenfalls geplant.





Wie die Classic Remise hat das "Mezzomar" künftig an 365 Tagen im Jahr geöffnet, an normalen Tagen von 10 bis 23 Uhr. "Wir beginnen mit dem Frühstücksangebot", erklärt Caniglia. Dabei soll es kein typisch Italienisches sein, denn dann bestünde es nur aus einem Cappuccino und einem Cornetto (Croissant), meint er lächelnd. Vielmehr wird es klassische Eiergerichte und Panini geben. Pizza und Pasta am Mittag sowie Fisch und Fleischgerichte stehen auf der Karte. Und nicht zu vergessen die Dolci. Das Tiramisu kann man schon jetzt probieren. Und demnächst auch den Wein von Winzer Caniglia - einen Primitivo di Mare aus Mandurien. Sein Anbaugebiet liegt nur wenige Meter vom Meer entfernt. "Und das schmeckt man", sagt er voller Überzeugung.





Zahlreiche Tipps und Infos zu den besten Restaurants und Cafés in Düsseldorf gibt es hier.