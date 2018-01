Tag der offenen Tür an der Hauptschule In der Schlee

Die Hauptschule In der Schlee lädt zum Tag der offenen Türm für Samstag, 20. Januar ein, 9 bis 12 Uhr.

Es findet ein offener Schnupperunterricht statt, den die Eltern mit ihren Kindern besuchen können. Vor allem die interessanten AGs/NUs, also Wahlpflichtfächer mit besonderem Inhalt, stellen sich vor. Die verkürzten Unterrichtsstunden beginnen um 9 Uhr. Nach zwei Stunden gibt es eine Frühstückspause. Die Cafeteria ist den ganzen Vormittag über geöffnet. Die schuleigene Schülerfirma wird die Gäste unter anderem mit frischen Waffeln versorgen. Der kleine Beitrag, der erhoben wird, kommt dem Förderverein zugute. Auch die Bastel- und Handlettering-Station wird präsentiert, ebenso die Spieleausleihe. Zweimal öffnet sich der gut ausgestattete Musikraum mit Tonstudio zu Live-Vorführungen. Ein Schülerteam begrüßt Gäste in der Schülerbibliothek. Die Sonderpädagogen stellen ihre Arbeit ebenso wie die Deutschförderklasse vor. Auch ein Abstecher in die gut ausgestattete Schulküche ist möglich.

Interessierte können die Schulklassen oder die Fachräume besuchen, mit den Kollegen sprechen, sich von ihnen herumführen lassen, mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen. Alle Lehrer und Fachkräfte sind anwesend.

(RP)