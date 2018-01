Technik braucht weibliche Verstärkung

Angebote des zdi-Netzwerkes sollen eine frühe Berufsorientierung von Schülern fördern. Julia Schüssler

Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) - was immer noch vor allem Jungenaugen leuchten lässt, soll auch Mädchen stärker begeistern. Das zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss bietet deshalb auch in diesem Jahr zahlreiche Angebote in den sogenannten MINT-Fächern für Schüler und Lehrer.

"Wir wollen damit dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegenwirken", sagt Robert Abts, Leiter der Wirtschaftsförderung. Unternehmen lassen sich nur an solchen Orten nieder, an denen auch gute Standortbedingungen vorhanden seien. Dazu zähle auch ein attraktiver Fachkräftemarkt. Und der solle auch gut ausgebildete Frauen vorweisen. "Unternehmen wollen natürlich auch weibliche Arbeitskräfte in diesen Bereichen, da sie zum Beispiel das Betriebsklima verbessern", sagt Abts.

Mithilfe der Kursangebote des zdi-Netzwerkes soll deshalb in erster Linie auch klar gemacht werden, wo überall Technik drin ist und das Interesse und die Begeisterung dafür schaffen, sagt Frank Heidemann, Projektleitung des zdi -Netzwerkes. Das sei sowohl für Schüler als auch Lehrer attraktiv.

In Zusammenarbeit mit Unternehmen, weiterführenden Schulen und Hochschulen entstehen dann Kurse wie "Live Tracking -Deinem Paket auf der Spur". Dabei wird am 18. Januar geklärt, wie es möglich ist, den Weg der neu bestellten Schuhe online zu verfolgen, was vor allem auch für junge Frauen interessant sein dürfte.

In einem weiteren Schritt sollen dann auch Kontakte mit Unternehmen und Hochschulen hergestellt werden. Dabei sei das Interesse der teilnehmenden Unternehmen wie Bayer und 3M natürlich groß, auch Nachwuchskräfte zu rekrutieren. "Die Erwartungen muss man aber dämpfen, da es bei jüngeren Schülern teilweise noch vier Jahre bis zum Schulabschluss dauern kann", sagt Heidemann. Es sei aber durchaus schon vorgekommen, dass Schüler Jobangebote von den Unternehmen bekommen haben. In erster Linie solle aber vor allem den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, sich über ihre Berufswünsche klar zu werden. Durch das diesjährige Kursangebot werden auch neue Bereiche umfasst. So können Schüler ab der achten Klasse in "Live coding - Musik programmieren mit Sonic Pi" ab dem 24. Februar lernen, wie man Musik synthetisch erzeugt. Durch die Zusammenarbeit mit der Musikschule Neuss wird der Kursus auch in einem richtigen Tonstudio unter der Leitung eines Musiklehrers und eines Programmierers stattfinden. Mit "Mein Smartphone schwebt!" kann vom 13. bis 17. August außerdem die Verwendung von 3D-Druckern kennengelernt werden, die im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Berufswelt an Bedeutung gewinnt.

Viele Angebote können in den Ferien oder außerhalb der Schulzeiten besucht werden. "Für die anderen Kurse, müssen sich die Schüler vom Unterricht frei stellen lassen", sagt Christian Seel, Projektmanager des zdi-Netzwerkes. Alle Kurse sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter www.mint-machen.de möglich.