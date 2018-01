Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der „Rheinische Post“

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die von der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und/oder der RP Digital GmbH durchgeführt werden. Sie gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen, falls und soweit solche mit dem jeweiligen Gewinnspiel bekannt gegeben wurden bzw. werden nachfolgend ergänzt. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen sowie die bei jedem Gewinnspiel gesondert genannte Teilnahmefrist an.





Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz innerhalb von Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Rheinische Post Mediengruppe und deren Angehörige sowie Haushaltsmitglieder. Die Teilnahme über automatisierte Verfahren ist unzulässig.



Die Teilnahme erfolgt per Telefon, SMS oder online (E-Mail, Gewinnspielformular, etc.). Es sind dabei jeweils wahrheitsgemäß Name und Adresse sowie gegebenenfalls weitere erforderliche Daten anzugeben.



Der Einsendeschluss bzw. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel wird jeweils individuell angegeben.



Der Gewinn wird nur unter den Teilnehmern verlost, von denen rechtzeitig die korrekte Lösung sowie die korrekten Angaben vorliegen. Die Auslosung erfolgt zeitnah des Teilnahmeschlusses.



Bei mehreren Teilnehmern entscheidet das Los, sofern nicht eine individuelle Leistung für den Gewinn entscheidend ist. Ist eine individuelle Leistung ausschlaggebend, so ist insbesondere eine Jury zur Ermittlung des Gewinners unter den Teilnehmern berechtigt.



Alle Gewinner werden soweit bekannt telefonisch, per E-Mail oder schriftlich benachrichtigt.



Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und/oder der RP Digital GmbH angegebenen Umfang. Eventuell dem Gewinner bei und/oder durch die Nutzung des Gewinns entstehende (Folge-)Kosten sind nur dann umfasst, wenn dies ausdrücklich im Gewinnspiel angegeben wurde. Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer durch die Annahme und/oder Nutzung des Gewinns entstehen.



Eine Barauszahlung des Gewinnes oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.



Die Rheinische Post haftet nicht für die Einlösung der zur Verfügung gestellten Gutscheine oder Tickets und ist nicht Veranstalter der Reisen. Dies gilt auch für den Fall einer Insolvenz oder sonstiger Leistungshindernisse auf Seiten der Unternehmen, die die Gewinne zur Verfügung stellen.



Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und die RP Digital GmbH behalten sich vor, die Namen der Gewinner öffentlich bekannt zu geben. Mit Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit einer Veröffentlichung seines Namens im Gewinnfalle einverstanden.



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer außerdem dazu einverstanden, dass eventuelle Foto- oder Filmaufnahmen durch die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und/oder RP Digital GmbH gemacht werden und in der Rheinischen Post, auf www.rp-online.de oder von Kooperationspartnern veröffentlicht werden.



Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und die RP Digital GmbH behalten sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen.



Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und/oder die RP Digital GmbH die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels, zum Zweck der Durchführung und Abwicklung, speichert. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur zur Vertragsdurchführung oder wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und die RP Digital GmbH werden die Daten auch nicht für Werbemaßnahmen verwenden.



Die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und RP Digital GmbH behalten sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in diesen Fällen keine Ansprüche gegen die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und/oder gegen die RP Digital GmbH zu.