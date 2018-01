Telekom erwägt DSL-Drosselung bei Flatrates

Flatrates könnten bald der Vergangenheit angehören – zumindest in der bisherigen Form. Die Deutsche Telekom denkt über eine DSL-Drosselung nach, die nach dem Überschreiten eines bestimmten Datenvolumens greift.

Wie aus einem Eintrag im firmeneigenen Telekom-Blog hervorgeht, erwägt der Telekommunikationsriese offenbar eine DSL-Drosselung. Demnach würde die Download-Geschwindigkeit nach dem Herunterladen eines noch unbestimmten Datenvolumens drastisch begrenzt. Als Grund gibt die Telekom in dem "Neue Spielregeln für DSL?" betitelten Blog-Eintrag an, das Gesamtdatenvolumen steige exponentiell an, was Kosten für den Ausbau der Netze in Milliardenhöhe erfordere.

Ein weiterer Grund seien die stetig sinkenden Preise für Netzzugang andererseits. Die Telekom sieht den Vorteil für den Kunden darin, dass niemand mehr bezahlen müsse als überhaupt notwendig. Wer das Download-Volumen überschreite, würde einfach mehr buchen, ähnlich wie bei Festnetzverträgen im Mobilfunk. Eine "Quersubventionierung" der intensiven Nutzung einiger Kunden, wie es derzeit der Fall sei, würde so nicht mehr stattfinden. Bei bereits bestehende Kunden würde jedoch keine DSL-Drosselung durchgeführt: "Natürlich ändert sich für bestehende Verträge nichts", heißt es im Blog.

Gerüchten zufolge denke die Telekom über eine Staffelung nach. Das erlaubte monatliche Datenvolumen würde so je nach Tarif 75 bis 400 Gigabyte betragen, nach deren Überschreiten die DSL-Drosselung aktiv würde. Die Download-Geschwindigkeit nach Drosselung könnte den Gerüchten zufolge auf 384KBit/s begrenzt werden. Bestimmte Streaming-Dienste, etwa bestimmte Musikportale oder Internetfernsehen, könnten von dem Volumen ausgenommen sein. Dennoch stellt die Telekom klar, dass es bislang noch keine neuen Tarife gebe.