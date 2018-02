später lesen Lokalsport Teutonia St.Tönis verpflichtet Diane und Jovanovic Teilen

Die DJK Teutonia hat mit Fanta Diane und Denis Jovanovic zwei neue Spieler für das sicherlich noch spannende Saisonfinale um den Aufstieg in die Landesliga verpflichtet. Mit Diane, 36 Jahre alt, geboren in Guinea, hat man sicherlich einen sehr erfahrenen Spieler gewinnen können, der eigentlich mal Stürmer war, letztlich aber eher in der Defensive eingesetzt wurde. Er wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet, spielte dort für die Amateure in der Oberliga.