später lesen Kleve Theatergruppe Rückenwind spendet an Grundschule Uedem Teilen

Twittern

Teilen



Die Uedemer Theatergruppe Rückenwind spielte im Dezember erfolgreich vor fast ausverkauften Publikum im Bürgerhaus Uedem. Nun konnte in diesen Tagen im neuen Jahr eine weitere Person zum Lachen gebracht werden: Georg Verhoeven, Schulleiter der Geschwister-Devries-Grundschule in Uedem, freute sich nämlich über die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 1300 Euro.