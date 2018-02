Titel an Silke Thissen und Sandra van Bebber

Sportkegeln: Bezirksmeisterschaften im Kegelzentrum Mülheim.

An den vergangenen Wochenenden fand die Bezirksmeisterschaft im Sportkegeln im Kegelzentrum Mülheim statt. Ausrichter waren die Vereine SKG Mülheim e. V. und KV Essen 1924 e. V. In acht Disziplinen versuchten die Starter die Qualifikation zur Regionalmeisterschaft, die im März in Düsseldorf stattfindet, zu erreichen. Die Klever Kegel Sport Gemeinschaft hatte insgesamt 16 Startplätze, bei denen die Kegler versuchten,sich in ihrer Disziplin zu qualifizieren.

Herren C Einzel

Den Anfang machte die Disziplin Herren C Einzel. Hier kämpften elf Starter um die vier Qualifikationsplätze. Norbert Thissen belegte hier mit 624 Holz den 8. Platz.

Herren B Einzel

Für die KKSG waren zwei Starts gemeldet. 14 Kegler spielten um die begehrten neun Qualifikationsplätze. Cees van der Stad holte mit 550 Holz Platz zwölf und Manfred Uffermann wurde mit 586 Holz elf.

Herren Einzel

Ein starkes Feld mit 18 gemeldeten Keglern kämpfte um die acht Plätze zur Regionalmeisterschaft. Neben zahlreichen Bundesliga- oder NRW-Ligaspielern konnte sich kein Klever Kegler qualifizieren. Christian Thissen belegte mit 697 Holz Platz 13, Severin Hetzel mit 670 Holz Platz 14 und Stefan Fuchs mit 653 Platz 15.

Paarkampf Damen

Den einzigen Klever Titel konnte im Damen Paarkampf eingefahren werden. Hier waren acht Paare gemeldet, wovon sich fünf qualifizieren konnten.

Sandra van Bebber/Silke Thissen holten mit 642 Holz den Bezirksmeistertitel, mit 57 Holz Vorsprung. Gabi Schmitt/Maria van den Berg schafften es leider nicht und wurden mit 449 Holz 8.

Paarkampf Mixed

19 Paare kämpften um die sieben Plätze zur Regionalmeisterschaft. Die KKSG schickte drei Paare ins Rennen, wovon sich keins qualifizieren konnte. Silke und Christian Thissen schieden mit 592 Holz knapp als Achte aus. Birgit und Tobias Wilkes holten hier mit 583 Holz Platz 11 und Gabi Schmitt/Manfred Uffermann mit 423 Holz Platz 18.

Paarkampf Herren

Hier waren 27 Paare gemeldet, welche die zehn Qualifikationsplätze ausspielten. Für Kleve gingen drei Paare an den Start. Tobias Wilkes/Christian Thissen belegten mit 537 Holz Platz 18, Manfred Uffermann/Cees van der Stad mit 408 Holz Platz 25 und Björn van de Kamer/Fabian Görtz mit 569 Holz Platz 14. Da im Vorfeld einige Spieler und Spielerinnen schon qualifiziert waren, gibt es für die KKSG in diesem Jahr acht Teilnahmen an der Rheinlandmeisterschaft, die im März in Düsseldorf ausgetragen werden. Es startet auch eine Vierer-Damenmannschaft.

(RP)