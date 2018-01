später lesen Hit-Markt Tollitätenempfang: Ort für 2018 wird noch festgelegt FOTO: Ati FOTO: Ati Teilen

Der beliebte Tollitätenempfang des Hit-Marktes, der am Samstag im Hubertussaal in Straberg stattfand, "wandert" seit dem Vorjahr durch närrisch gestimmte Stadtteile. Nach Hackenbroich vor einem Jahr und Straberg steht der Ort für den nächsten Empfang jedoch noch nicht fest, wie Marktleiter Thomas Dümmer ein Missverständnis ausräumt: "Wir werden sicher auch irgendwann nach Dormagen-Mitte zurückkehren, aber für 2018 und die Folgejahre gibt es noch keine Entscheidung." Der Hit-Marktleiter werde alle Karnevalsgesellschaften aus Dormagen und Rommerskirchen anschreiben und fragen, wer den Empfang mit anschließendem Traditionstreffen in welchem Jahr ausrichten möchte.