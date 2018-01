später lesen Kultur Tragödchen spielt am Donnerstag Teilen

Das Tragödchen-Gastspiel "Sport ist Mord" zum 110-jährigen Bestehen des TuS Lintorf war ein voller Erfolg. Tragischerweise strapazierten die Tragödianten die Lachmuskeln des Publikums in geschlossener Gesellschaft. Am Donnerstag, 18. Januar, können deshalb alle, die das literarisch-musikalische Feuerwerk verpasst haben, das Programm in voller Länge ab 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula erleben. Das Ganze verspricht ein Riesenspaß zu werden. Eine spannende Variante der Show gibt es schon zwei Tage später im Bürgertreff Homberg am Samstag, 20. Januar, ab 19 Uhr zu hören und zu sehen.