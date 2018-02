später lesen Krefeld Trainerlegende Rolf Schafstall gestorben Teilen

Wie viele Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse hat er zwar selbst nie in der Bundesliga gespielt, um dort später an der Seitenlinie eine erfolgreiche Karriere hinzulegen: Rolf Schafstall. Gestern ist der oft als "Feuerwehrmann" und "harter Hund" bezeichnete Mann, der in Hüls wohnte, im Alter von 80 Jahren gestorben.