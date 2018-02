später lesen Tönisvorst Training für Apfelblütenlauf Teilen

Den Termin für den diesjährigen Apfelblütenlauf - Sonntag, 22. April - werden sich viele schon fest vorgemerkt haben, denn es ist das Sportereignis des Jahres in Tönisvorst. Wie in jedem Jahr unterstützt auch diesmal wieder die Alexianer Tönisvorst GmbH dieses Event. KreVital ist das Institut für Gesundheitsförderung der Alexianer. Es bietet als ein Partner der Veranstaltung zur speziellen Vorbereitung fünf Lauftreffs, dienstags am 20. und 27. März sowie am 3., 10. und 17. April. Alle Termine werden qualifiziert begleitet vom Lauftrainer Christian Jacobs. Der erste Lauftreff ist kostenfrei; danach beträgt die Gebühr pro Läufer und Tag 5 Euro, bei Beteiligung an allen Lauftreffs beträgt die Teilnahmegebühr 18 Euro. Treffpunkt für Training ist jeweils um 18.30 Uhr bei Action Medeor an der St. Töniser Straße 21 im Stadtteil Vorst.