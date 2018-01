später lesen Früherer NBA-Star Trunkenheit am Steuer - Rodman festgenommen Teilen

Twittern

Teilen



Dennis Rodman ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der fünfmalige NBA-Champion wurde am Wochenende im kalifornischen Newport Beach mit dem Auto gestoppt und offenbar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen.