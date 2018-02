später lesen Lokalsport Turnerschaft Grefrath muss seine Lethargie abstellen Teilen

Wieder einmal gut gegangen - unter diesem Slogan lassen sich die letzten Partien der Turnerschaft Grefrath treffend zusammenfassen. Im Heimspiel gegen Hiesfeld (23:21) hatte eine schläfrige Anfangsphase zum wiederholten Male keine nachhaltigen Auswirkungen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich Grefrath jeweils in die Begegnungen zurückkämpft, ist durchaus bemerkenswert. Die mittlerweile acht Spiele in Serie ohne Niederlagen haben der Mannschaft von Trainer Michael Küsters zurecht gehörig Selbstsicherheit eingebracht. Auf der anderen Seite kann nicht jede Woche ein Rückstand noch in einen Sieg verwandelt werden.