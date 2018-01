Turnerschaft Grefrath richtet den Blick weiter nach oben

Nach der Weihnachtspause nimmt die Verbandsliga in den kommenden Wochen wieder ordentlich Fahrt auf. Dann wird sich zeigen, inwieweit die einmonatige Unterbrechung die Turnerschaft Grefrath in ihrem Elan und ihrer starken Form gebremst hat. Die Mannschaft von Trainer Michael Küsters beendete das Jahr 2017 mit einer fulminanten Serie von sechs ungeschlagen Partien. Elf von zwölf möglichen Zählern spülten die Turnerschaft ins hart umkämpfte Mittelfeld der Liga.

"Dort wollen wir selbstverständlich bleiben. Unser Blick richtet sich ganz klar nach oben. Ich hoffe, dass wir die gezeigten Leistungen in der Pause konservieren konnten und nahtlos an unsere gute Verfassung anknüpfen werden", wünscht sich Küsters eine schnelle Rückkehr zum vorherigen Rhythmus. Dem aktuellen Erfolgslauf wird sich die Turnerschaft der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen am Samstag (18.15 Uhr) sicherlich eine ausgiebige Prüfung unterziehen. Die Gäste waren bereits in der Vorwoche im Einsatz und überzeugten beim knappen 25:24-Sieg gegen die Adler Königshof. Eine solch gelunge Darbietung war im bisherigen Saisonverlauf eher die Ausnahme. Noch immer hinken die ambitionierten Duisburger den eigenen Erwartungen einen Platz unter Grefrath hinterher. Dementsprechend gehen die Grefrather keinesfalls mit Demut in das anstehende Duell. "Wir treffen fraglos auf eine gute Mannschaft, die allerdings bislang mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, das wir in eigener Halle durchaus positiv gestalten können. Hier herrschen immer besondere Bedingungen, mal sehen, wie sie damit zurechtkommen werden", sagt Küsters weiter .

(mcp)